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Посол РФ в Афганистане: при талибах* в Кабуле ситуация лучше, чем при Гани

Газета.Ru
59 минут назад

Подход талибов (организация запрещена в России) к ситуации в Афганистане можно назвать «позитивным», пока что обстановка в Кабуле лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире «Эха Москвы».

Жирнов напомнил, что придя в Кабул, талибы ввели комендантский час и призвали население к спокойствию, чтобы избежать мародерства и насилия, а во времена правления Гани в городе по вечерам и ночам периодически были слышны «сильные хлопки».

«Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани», — сказал дипломат, назвав подход талибов «деловым».

По словам посла, он сможет найти взаимопонимание с представителями «Талибана» на встрече, которая пройдет 17 августа. Как ожидается, речь пойдет о вопросах безопасности российской дипмиссии в Кабуле.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

Экономика,Видео,Дмитрий Жирнов,Ашраф Ахмадзай,Талибан,Эхо Москвы,
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