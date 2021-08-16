«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы», – говорится в тексте указа, опубликованном на интернет-портале правовой информации.