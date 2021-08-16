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Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Деловая газета "Взгляд"иещё 9
38 минут назад

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю: 1. Утвердить прилагаемый Национальный план противодействий коррупции на 2021-2024 годы», – говорится в тексте указа, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства России победителям конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей».

Экономика,Видео,Владимир Путин,
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