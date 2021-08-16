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Самолет ВВС ФРГ не получил разрешение на посадку в Кабуле и улетел на дозаправку

ТАСС
30 минут назад

Германский транспортный самолет почти выработал топливо, кружа над аэропортом Кабула в ожидании разрешения на посадку, и отправился в Ташкент на дозаправку. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на источники в Бундесвере.

Прибывший для эвакуации самолет ФРГ не получил разрешение на посадку в Кабуле
Фото: ReutersReuters

Самолет должен был эвакуировать часть немецких граждан из Афганистана, но не смог приземлиться из-за скопления людей на посадочной полосе.

По информации газеты Bild, два из четырех военно-транспортных самолета Airbus A400M прилетели из Германии в столицу Афганистана, но не могли приземлиться из-за сотен местных жителей, которые прорвались на летное поле аэропорта для того, чтобы попытаться улететь из страны. Пилоты в таких условиях не могли совершить безопасную посадку, самолеты продолжили кружить над аэропортом.

Как сообщает газета, самолеты ВВС Германии смогут приземлиться в Кабуле только после того, как американские солдаты смогут вытеснить толпу афганцев за пределы аэропорта.

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