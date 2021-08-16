Путин предложил ввести серьезные ограничения для коррупционеров

Президент России Владимир Путин предложил запретить отделавшимся штрафом коррупционерам занимать государственные должности. Соответствующий вопрос президент поручил проработать Генеральной прокуратуре РФ и ряду ведомств.

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Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В плане содержится поручение Генпрокуратуре, МВД, ФСБ и СК России по разработке предложений по установлению запрета «на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных органах (исходя из специфики деятельности), запрета приема на работу по трудовому договору < > граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа».

Предложения должны быть представлены президенту до 30 января 2023 года.