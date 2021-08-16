Путин предложил ввести серьезные ограничения для коррупционеров

Президент России Владимир Путин предложил запретить отделавшимся штрафом коррупционерам занимать государственные должности. Соответствующий вопрос президент поручил проработать Генеральной прокуратуре РФ и ряду ведомств.
Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В плане содержится поручение Генпрокуратуре, МВД, ФСБ и СК России по разработке предложений по установлению запрета «на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных органах (исходя из специфики деятельности), запрета приема на работу по трудовому договору < > граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа».
Предложения должны быть представлены президенту до 30 января 2023 года.
Также Владимир Путин поручил установить ряд ограничений для чиновников, госслужащих, руководителей госпредприятиий, у которых есть непогашенная судимость, а также тех, кого судили за преступления, связанные с коррупцией. Какие именно ограничения будут установлены, пока неизвестно.