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Путин предложил ввести серьезные ограничения для коррупционеров

Вероника Полынина
26 минут назад

Президент России Владимир Путин предложил запретить отделавшимся штрафом коррупционерам занимать государственные должности. Соответствующий вопрос президент поручил проработать Генеральной прокуратуре РФ и ряду ведомств.

Путин предложил ввести серьезные ограничения для коррупционеров
Фото: ReutersReuters

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В плане содержится поручение Генпрокуратуре, МВД, ФСБ и СК России по разработке предложений по установлению запрета «на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных органах (исходя из специфики деятельности), запрета приема на работу по трудовому договору < > граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа».

Предложения должны быть представлены президенту до 30 января 2023 года.

Также Владимир Путин поручил установить ряд ограничений для чиновников, госслужащих, руководителей госпредприятиий, у которых есть непогашенная судимость, а также тех, кого судили за преступления, связанные с коррупцией. Какие именно ограничения будут установлены, пока неизвестно.

Экономика,Владимир Путин,ФСБ,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,
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