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Байден определил ожидания России от действий США в Афганистане

Вероника Полынина
1 час назад

Россия и Китай хотели бы, чтобы США бесконечно «вкачивали ресурсы» в Афганистан. Об этом заявил президент США Джо Байден в выступлении по ситуации в Афганистане, передает РИА «Новости».

Байден определил ожидания России от действий США в Афганистане
Фото: ReutersReuters

Американский лидер подчеркнул, что американские военные не должны гибнуть на войне, которую афганские силы не хотят вести. По его словам, власти Афганистана лгали, что готовы воевать с талибами, а сами не смогли объединиться и отказались от переговоров.

«США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе», - заявил Байден.

Он признался, что огорчен происходящим в Афганистане, но не жалеет о решении вывести из страны американские войска. По его словам, главной целью кампании было предотвратить террористические атаки на США с территории Афганистана, эту цель американцы достигли.

Напряженность в Афганистане начала расти на фоне вывода американских военных из страны. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля. 15 августа «Талибан» объявил о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Многие государства начали эвакуировать своих дипломатов из Афганистана. Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в стране, в аэропорту Кабула собрались сотни людей, желающих покинуть Афганистан.

Экономика,Ашраф Ахмадзай,Джозеф Байден,Талибан,РИА Новости,
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