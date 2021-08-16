Байден определил ожидания России от действий США в Афганистане

Россия и Китай хотели бы, чтобы США бесконечно «вкачивали ресурсы» в Афганистан. Об этом заявил президент США Джо Байден в выступлении по ситуации в Афганистане, передает РИА «Новости».

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Американский лидер подчеркнул, что американские военные не должны гибнуть на войне, которую афганские силы не хотят вести. По его словам, власти Афганистана лгали, что готовы воевать с талибами, а сами не смогли объединиться и отказались от переговоров.

«США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе», - заявил Байден.

Он признался, что огорчен происходящим в Афганистане, но не жалеет о решении вывести из страны американские войска. По его словам, главной целью кампании было предотвратить террористические атаки на США с территории Афганистана, эту цель американцы достигли.