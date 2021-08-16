Байден определил ожидания России от действий США в Афганистане

Россия и Китай хотели бы, чтобы США бесконечно «вкачивали ресурсы» в Афганистан. Об этом заявил президент США Джо Байден в выступлении по ситуации в Афганистане, передает РИА «Новости».
Американский лидер подчеркнул, что американские военные не должны гибнуть на войне, которую афганские силы не хотят вести. По его словам, власти Афганистана лгали, что готовы воевать с талибами, а сами не смогли объединиться и отказались от переговоров.
«США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе», - заявил Байден.
Он признался, что огорчен происходящим в Афганистане, но не жалеет о решении вывести из страны американские войска. По его словам, главной целью кампании было предотвратить террористические атаки на США с территории Афганистана, эту цель американцы достигли.
Напряженность в Афганистане начала расти на фоне вывода американских военных из страны. Основные силы США покинули Афганистан к середине июля. 15 августа «Талибан» объявил о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Многие государства начали эвакуировать своих дипломатов из Афганистана. Талибы контролируют все наземные пограничные переходы в стране, в аэропорту Кабула собрались сотни людей, желающих покинуть Афганистан.