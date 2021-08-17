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В России предложили ввести внутренний углеродный налог для производителей

News.ru
35 минут назад

Экологи предлагают обсудить введение внутреннего углеродного налога для российских производителей, чтобы тратить деньги внутри страны на смягчение последствий изменения климата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе общественной организации «Зеленый патруль».

В России может появиться новый налог для производителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечают экологи, лето 2021 года проходит под знаком многочисленных природных аномалий. В разных регионах введены режимы чрезвычайных ситуаций федерального масштаба. При этом в России гораздо опаснее проявляются изменения климата, чем в большинстве регионов мира.

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