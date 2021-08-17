США посоветовали устроить «шоковую терапию»

Бывший директор по исследованиям Федеральной резервной системы США (ФРС) Дэвид Уилкокс (David Wilcox) и специальный советник бывшего председателя ФРС Дэвид Райфшнайдер (David Reifschneider) предложили поднять таргет по инфляции (государственный ориентир по росту цен — «Лента.ру») с двух до трех процентов, после чего перейти к резкому снижению ключевой ставки. Экономисты уверены, что подобные меры поспособствуют более эффективному восстановлению американской экономики, сообщает агентство Reuters.

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Уилкокс и Райфшнайдер подсчитали, что повышение целевого показателя инфляции и «шоковая терапия» — резкое понижение ставок — позволят дополнительно трудоустраивать около 1,2 миллиона человек каждый год. Под «шоковой терапией» экономисты подразумевают резкое и значительное снижение ставок на фоне относительно высоких показателей инфляции. При этом серьезных рисков от подобных мер бывшие сотрудники ФРС не видят. Наоборот, они уверены, что формирование денежных пузырей и сопутствующие риски управляемы и оправданы усиленным ростом экономики и бумом на рынке труда.

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В настоящий момент политика ФРС США направлена на стабилизацию цен, поэтому о повышении таргета не было и речи. Однако инфляция в США недавно побила 12-летний рекорд, и теперь ведомство допускает возможность временного поднятия целевого показателя. В это же время многие ведущие экономисты уверены, что ФРС необходимо сделать следующий шаг и поднять таргет надолго.

Двухпроцентный таргет по инфляции был установлен еще в то время, когда мировые процентные ставки по разным причинам опускались ниже, в результате чего и целевой показатель находился на рекордно низком уровне. Однако теперь подобная политика устарела, и экономисты призывают ФРС признать тщетность текущего таргета и поднять его хотя бы до трех процентов на относительно долгий срок.

Райфшнайдер и Уилкокс приводят исследования, согласно которым в долгосрочной перспективе центральные банки, поднявшие таргет, смогут лучше управлять инфляцией, поддерживая ее на нужном уровне, и обеспечивать занятость населения. ФРС обещала пересмотреть целевой показатель инфляции через пять лет. Бывшие сотрудники ведомства в ответ на это утверждают, что к тому времени инфляция утихнет, а безработица не вернется на приемлемый уровень.