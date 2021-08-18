"Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой общества и государства. Я верю, что демократический путь развития России единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - сказал Горбачев журналистам в среду.