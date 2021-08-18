Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что уроки путча августа 1991 года актуальны и сейчас, заботой общества и государства должна быть защита принципов демократии.
"Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий - это всегда должно быть заботой общества и государства. Я верю, что демократический путь развития России единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы", - сказал Горбачев журналистам в среду.
Горбачев напомнил о событиях тех дней.
"Когда путчисты, изолировав меня в Форосе, отключив все виды связи, прислали ко мне своих представителей, я категорически отверг их требование подписать указ о чрезвычайном положении. Охарактеризовал их действия как преступные, как авантюру", - сказал он.
Горбачев отметил, что "авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов". "Люди не хотели возвращения к прежним порядкам. Созданные в результате перестройки демократические институты в целом выдержали испытание", - добавил первый президент СССР.
По его словам, путчисты не раз меняли свои "версии событий".
"Сначала каялись, а потом последовали совету одного из заговорщиков - валите все на Горбачева. Но факты остаются фактами. Они установлены следствием по делу ГКЧП, опровергнуть их невозможно", - подчеркнул он.