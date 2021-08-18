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Китай пообещал помогать Афганистану и после установления талибами контроля над страной

ТАССиещё 4
1 час назад

Китайские власти намерены помогать Афганистану и после установления контроля над этой страной радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). С таким заявлением выступил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китай обещал помощь Афганистану при власти талибов
Фото: EPAEPA

"Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития", - сообщил он на брифинге.

Китай готов установить новые дипломатические отношения с властью, установленной движением "Талибан" в Афганистане, только после стабилизации ситуации в этой стране и формирования там "толерантного правительства", заявил Чжао.

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"Говорить о том, будет ли Китай устанавливать новые дипломатические отношения с Афганистаном, можно будет только после того, как в там сформируется толерантное и открытое правительство, в достаточной мере представляющее интересы своей страны", - сообщил он на брифинге.

Экономика,Талибан,МИД,ЕС,
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