"Несет личную ответственность": Политолог о роли Горбачева в распаде СССР

"Ответственность за развал великой страны, за крупнейшую геополитическую катастрофу XX века, как называют развал СССР, безусловно, несут как те, кто устраивал ГКЧП, так и те, кто работал против. Я имею ввиду эти вороватые, хитроватые республиканские элиты, которым на тот момент хотелось больше самостоятельности, хотелось пожить без центрального контроля из Москвы, без ЦК КПСС, который был вездесущ. Но я бы хотел напомнить Горбачеву, что на тот момент он был не только генеральным секретарем ЦК КПСС, но и первым, единственным президентом СССР, который несет ответственность за деятельность двух этих групп. Как тех, кто организовывал ГКЧП, как бы "отстранив его" (здесь много вопросов), так и группы региональных элитариев, региональных "царьков", которую возглавил Ельцин и которая в итоге привела всю ситуацию к Беловежской пуще, а потом - к раскассированию большой советской страны. Но очевидно, что ГКЧП и региональные руководители - это не только несколько человек. За этими людьми стояли огромные пласты общесоюзной и региональных партийно-хозяйственных элит тех времен. За то, что союзная и региональная партийно-хозяйственная элиты оказались в таком раздрае, в таком положении, в таком отношении к стране и к ее будущему, безусловно, несет ответственность руководитель этой страны - Михаил Сергеевич Горбачев. Он запустил реформы в 1985-м году, запустил их криворуко, неумело, некомпетентно. Логика была понятна, необходимость этих реформ назрела давно. Но для того, чтобы эти реформы реализовать, не было необходимости разваливать большую страну, не было необходимости терять территории. Речь идет именно о том, чтобы терять, потому что спустя 30 лет мы видим, какие процессы идут - мы стремительно теряем влияние на постсоветском пространстве. И если срочно не скорректировать подходы к реализации политики на постсоветском пространстве - не найти способы погрузить большинство постсоветских стран в единую повестку с Россией (я имею ввиду внутреннюю повестку России), перестать относиться к странам и народам постсоветского пространства как к зарубежным. А у нас 30 лет упорно прививался именно такой подход. Причем сперва он встречал инерционное сопротивление, потому что люди не могли понять, какая такая заграница, например, Белоруссия или Украина. Та же Прибалтика, которая при советской власти была "нашей Европой", "нашей заграницей" - все равно странновато. Я уже молчу про Молдавию и закавказские республики, куда все привыкли ездить на отдых.



В первую и главную очередь персональную ответственность несет гражданин Горбачев Михаил Сергеевич. Что бы он там ни говорил - я бы с него лично ответственности за то, что было развалено вверенное ему государство, не снимал. Напомню, что в 1990-м году была скорректирована система коллективного управления большой советской страной и был введен пост президента СССР. Единственным, первым и последним президентом СССР стал Горбачев, он взял на себя персональную ответственность за всю страну", - сказал Мартынов.