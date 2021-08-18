"Совершенно ненормально": Путин изучил ситуацию с долгами Мордовии

Мордовии помогут решить вопрос с долгами, заверил президент Владимир Путин на встрече с врио главы республики в формате видеоконференции.

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"Проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную", - заявил Владимир Путин.

"Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем", - заверил он. "Ограничения, которые с этим связаны, конечно, носят искусственный характер", - добавил президент.

"Конечно, нам очень сложно с ограничением на капитальные вложения, потому что мы даже проектно-сметную документацию сейчас сделать не можем", - посетовал Артем Здунов.

"Вообще, Мордовия - единственный регион, который имеет сейчас такое ограничение, потому что запредельный долг. Он составляет 200 процентов к собственным доходам. Но нам нужно расти. Помимо того что долги отдавать, нужно вкладываться и в будущее", - аргументировал он.