"Поддержку имеем": Губернатор Ставрополья обратился с просьбой к Путину

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Губернатор Ставрополья попросил Путина сделать курортный сбор постоянным

BFM.RU
1 час назад

Ставропольский край, который в рамках эксперимента с 2018 года ввел курортный сбор, рассчитывает, что после 2022 года его закрепят на постоянной основе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, передает «Интерфакс».

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Владимирова, он уже попросил об этом президента РФ Владимира Путина.

«У нас сейчас идут дебаты с правительством о том, по итогам какого года это делать, но поддержку в этом отношении и в правительстве, и у президента мы имеем», — отметил губернатор Ставрополья.

Одновременно он пообещал расширить льготы по курортному сбору, особенно для жителей края.

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В 2017 году был принят закон, согласно которому, в качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018-2022 годах с туристов в Краснодарском крае, на Ставрополье и Алтае. Средства должны направляться на развитие курортов. В Ставропольском крае сбор составляет 50 рублей в сутки, не считая дня заезда.

Экономика,Владимир Путин,
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