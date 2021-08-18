"Поддержку имеем": Губернатор Ставрополья обратился с просьбой к Путину

Ставропольский край, который в рамках эксперимента с 2018 года ввел курортный сбор, рассчитывает, что после 2022 года его закрепят на постоянной основе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, передает «Интерфакс».

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По словам Владимирова, он уже попросил об этом президента РФ Владимира Путина.

«У нас сейчас идут дебаты с правительством о том, по итогам какого года это делать, но поддержку в этом отношении и в правительстве, и у президента мы имеем», — отметил губернатор Ставрополья.

Одновременно он пообещал расширить льготы по курортному сбору, особенно для жителей края.