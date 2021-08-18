"Поддержку имеем": Губернатор Ставрополья обратился с просьбой к Путину

Ставропольский край, который в рамках эксперимента с 2018 года ввел курортный сбор, рассчитывает, что после 2022 года его закрепят на постоянной основе. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, передает «Интерфакс».
По словам Владимирова, он уже попросил об этом президента РФ Владимира Путина.
«У нас сейчас идут дебаты с правительством о том, по итогам какого года это делать, но поддержку в этом отношении и в правительстве, и у президента мы имеем», — отметил губернатор Ставрополья.
Одновременно он пообещал расширить льготы по курортному сбору, особенно для жителей края.
В 2017 году был принят закон, согласно которому, в качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018-2022 годах с туристов в Краснодарском крае, на Ставрополье и Алтае. Средства должны направляться на развитие курортов. В Ставропольском крае сбор составляет 50 рублей в сутки, не считая дня заезда.