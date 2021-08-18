Какие валюты скоро рухнут

Валюты многих стран могут рухнуть на фоне кризиса, который ожидается после возможного повышения ключевой ставки в США в 2023 году, заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам эксперта, ослабление национальной валюты - естественный процесс как для стран с традиционной высокой инфляцией, так и для тех, где импорт превышает экспорт. Речь идёт, в частности, о Киргизии, Таджикистане, Белоруссии, Грузии, Вьетнаме, Парагвае и Турции.
Именно эти странны могут столкнуться с существенными проблемами с курсом основной денежной единицы при повышении ставки в США.
Самой надежной в мире валютой оказался не доллар, и не евро, а швейцарский франк. РИА Новости изучило курсы двадцатилетней давности и составило рейтинг наиболее заслуживающих доверия валют в мире. На второй строчке – чешская крона. Ей удалось существенно укрепиться по отношению к доллару. На третьей строчке - новозеландский доллар, укрепившийся на 33%. Он остается стабильным благодаря развитой рыночной экономике.