Какие валюты скоро рухнут

Валюты многих стран могут рухнуть на фоне кризиса, который ожидается после возможного повышения ключевой ставки в США в 2023 году, заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, сообщает ИА DEITA.RU.

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По словам эксперта, ослабление национальной валюты - естественный процесс как для стран с традиционной высокой инфляцией, так и для тех, где импорт превышает экспорт. Речь идёт, в частности, о Киргизии, Таджикистане, Белоруссии, Грузии, Вьетнаме, Парагвае и Турции.

Именно эти странны могут столкнуться с существенными проблемами с курсом основной денежной единицы при повышении ставки в США.