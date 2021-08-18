На что может потратить $169 млн сбежавший из Афганистана экс-президент

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны с $169 млн долларов, проиграв очень короткую гражданскую войну запрещенной в РФ террористической группировке Талибан. "Рамблер" посчитал, что сможет позволить себе на эту сумму ушедший в отставку политик.

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Скажем сразу, на яхту Абрамовича ему не хватит. Эксперты Forbes оценивают стоимость 145-метровой Solaris, нового судна бывшего губернатора Чукотки, в $250-400 млн.

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Зато вполне хватит на Boeing 757. $100 млн стоит, например, личный борт Дональда Трампа. Самолет способен принять на борт 28 пассажиров, имеет две спальни и две душевые кабины.

Хватит на все пять самых дорогих лотов на столичном рынке недвижимости. Аналитики Forbes считают, что рост цен в элитном сегменте к концу 2021 составит 20%, а в 2021 - 15%. Так что покупка такого жилья могла бы стать неплохой инвестицией.

$169 млн - это от 422 до 211 тысяч АК-74. Цена варьируется в зависимости от страны-производителя. Самые дешевые модели можно найти за 200 долларов, но обычно ценник произведенных в Китае моделей начинается от 400.

Если продолжать говорить об оружии, то на 169 миллионов долларов можно приобрести 9 боевых вертолетов Ми-28, стоимостью $18 млн за штуку. Разработанный в позднем СССР, Ми-28 - все еще эффективный и современный боевой вертолет.

Возможно, Ашраф Гани решит потратить все деньги на биткоины. В таком случае, ему хватит на 3 761 виртуальную монету. К сожалению, курс валюты сложно спрогнозировать. Есть риск, что туда, куда не дотянулись талибы, дотянется твит Илона Маска.

Также он может позволить себе 314 раз выкупить всю библиотеку игр Steam - крупнейшей площадки для продажи игр на ПК. Самый дорогой аккаунт Steam оценивается в $279 тыс., и даже на нем нет всех игр платформы.

Двухдверное купе Lamborghini Aventador обойдётся бывшему президенту Афганистана в $305 тыс., то есть на увезенную с бывшей родины сумму он сможет позволить себе 554 автомобиля из всех произведенных 4 тысяч. Купе оборудовано 6,5-литровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 700 л. с, разгоняющим полуторатонный автомобиль до 100 км/ч за 2,9 с.

$169 млн долларов - это 41, 5 млн бигмаков, если считать по средней стоимости в США в 4,07 доллара. Многие предрекают Афганистану продовольственный кризис после прихода к власти талибов. Как раз хватит каждому из 39 млн афганцев.