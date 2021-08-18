ЦБ заявил о снижении темпов роста цен на продукты

Банк России зафиксировал снижение темпов роста цен на продовольствие в июле.

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По данным ЦБ, инфляция в России в июле замедлилась на 0,04 процентных пункта, до 6,46% в годовом выражении, и находилась в диапазоне от 4,5% на Чукотке до 9,1% в Дагестане.

При этом российские регионы почти в равном количестве демонстрировали как замедление, так и ускорение инфляции.

Как отмечает ЦБ, на снижение темпов инфляции в первую очередь повлияло снижение цен на плодово-овощную продукцию благодаря богатому урожаю грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов.

Годовые темпы повышения цен на непродовольственные товары в июле, напротив, продолжили расти в абсолютном большинстве регионов, отметили в регуляторе. Особенно быстро повышались цены на строительные материалы, мебель и легковые автомобили.

По подсчетам Банка России, менее всего инфляция ускорилась в районах Северного Кавказа, где большую долю потребительской корзины занимает продовольствие.