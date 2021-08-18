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Мишустин закрыл три порта для иностранных судов

Вероника Полынина
1 час назад

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть три порта в Сахалинской области для иностранных судов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Мишустин закрыл три порта для иностранных судов
Фото: ТАССТАСС

«Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морские порты Александровск-Сахалинский (Сахалинская область), Москальво (Сахалинская область) и Поронайск (Сахалинская область)», - говорится в распоряжении.

Порт Александровск-Сахалинский-расположен на побережье Японского моря, включает в себя рейд и внутренний ковш морского порта, предназначенный для стоянки судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта.

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Порт Поронайск находится в центральной части острова Сахалин в заливе Терпения Охотского моря, в устье реки Поронай. Основным грузом, который перерабатывает Поронайск, является круглый лес, часть которого отправляется на экспорт. Для местных нужд осуществляется перевалка минерально-строительных грузов и в небольшом количестве генеральных грузов. У торгового порта есть связь с железнодорожной сетью Сахалина. Он имеет также морское сообщение с портами и населенными пунктами острова. Порт является единственным терминалом на восточном побережье Сахалина, имеющим пункт пропуска через государственную границу.

Морской порт Москальво расположен на побережье Охотского моря, занимается обслуживанием судов, приемом, обработкой и хранением грузов Москальво является мощным инженерным комплексом, порт принимает до 100 судов различного назначения за один навигационный период, который длится с июня по ноябрь.

Экономика,Михаил Мишустин,
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