Мишустин закрыл три порта для иностранных судов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил закрыть три порта в Сахалинской области для иностранных судов. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морские порты Александровск-Сахалинский (Сахалинская область), Москальво (Сахалинская область) и Поронайск (Сахалинская область)», - говорится в распоряжении.
Порт Александровск-Сахалинский-расположен на побережье Японского моря, включает в себя рейд и внутренний ковш морского порта, предназначенный для стоянки судов, осуществляющих операции по обслуживанию и снабжению судов, находящихся на акватории морского порта и на подходах к нему, объектов инфраструктуры морского порта.
Порт Поронайск находится в центральной части острова Сахалин в заливе Терпения Охотского моря, в устье реки Поронай. Основным грузом, который перерабатывает Поронайск, является круглый лес, часть которого отправляется на экспорт. Для местных нужд осуществляется перевалка минерально-строительных грузов и в небольшом количестве генеральных грузов. У торгового порта есть связь с железнодорожной сетью Сахалина. Он имеет также морское сообщение с портами и населенными пунктами острова. Порт является единственным терминалом на восточном побережье Сахалина, имеющим пункт пропуска через государственную границу.
Морской порт Москальво расположен на побережье Охотского моря, занимается обслуживанием судов, приемом, обработкой и хранением грузов Москальво является мощным инженерным комплексом, порт принимает до 100 судов различного назначения за один навигационный период, который длится с июня по ноябрь.