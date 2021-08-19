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Эксперт назвал главную альтернативу биткоину

Лера Букина
1 час назад

Альткоины пока не могут конкурировать с биткоином по совокупности свойств, хотя на крипторынке их больше. Альтернативой может быть доллар, который представляет собой валюту международных расчетов и валюту крупнейших в мире фондовых площадок, сообщил агентству «Прайм» директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин.

Эксперт назвал главную альтернативу биткоину
Фото: ReutersReuters

«До последнего времени роль доллара оставалась непоколебимой — так было, пока не разразился финансовый кризис 2008-2009 года, тогда ФРС включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса. Именно тогда и родился биткоин», — отметил эксперт.

Некоторое время назад ставки делали на лайткоин (LTC), однако «криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет».

Вместе с тем для создания децентрализованных финансовых и игровых приложений больше подходит криптовалюта Ethereum, и монета ETH не является по сути одноранговым денежным инструментом, подчеркивает Ордин.

В апреле Россия стала лидером среди стран по росту числа пользователей криптовалютных платформ. Так, в начале года среднемесячные темпы увеличения количества клиентов достигли 37,1%, заявил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. По итогам 2020 года жители России заняли пятую строчку по объему полученной прибыли от операций с биткоином, заработав 600 млн долларов. Однако в мае граждане быстро распродавали активы, которые были куплены с середины декабря, причем себе в убыток.

Экономика,ФРС,
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