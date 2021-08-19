Многомиллионные траты США на Афганистан подсчитали

Поддержание режима в Афганистане стоило Западу многомиллионных трат: США тратили на это около 300 миллионов долларов в день в течение последних 20 лет. Эти деньги подсчитал на выступлении в Европарламенте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Мы вложили в Афганистан огромные ресурсы — только США тратили на Афганистан по 300 миллионов долларов в день каждый день за последние 20 лет», — заявил Боррель на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

В том же выступлении дипломат назвал захват власти «Талибаном» (террористическая организация, запрещенная в России) «катастрофой», которую не предвидели западные разведки. Он призвал не позволить России и Китаю получить контроль над ситуацией в Афганистане.