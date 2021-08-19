Экономика России восхитила японскую прессу

Российская экономика уверенно проходит трудный период, вызванный коронавирусными ограничениями. В первом квартале этого года падение ВВП России составило всего 0,7%, что означает её восстановление практически до прошлогоднего уровня. Об этом пишет японское издание JB Press.

Фото: ТАСС ТАСС

По мнению автора статьи Тэцуи Умэцу, трудности, с которыми столкнулась Россия в начале пандемии, оказались не слишком серьёзны в сравнении с другими развитыми и быстроразвивающимися странами. В частности, решение властей не останавливать промышленное производство во многих регионах помогло сравнительно легко пережить падение экономики. Руководство РФ и международные финансовые организации предполагают, что в 2021-2022 году рост российской экономики составит от 2 до 3%.

Видео дня

Это не очень впечатляющие данные, однако можно с уверенностью сказать, что восстановление проходит весьма уверенно, — отметил автор статьи.

Помимо этого, Умэцу отметил успехи, которых добилась сфера услуг, и сослался на владельца одного из московских японских ресторанов, заявившего об увеличении доходов по сравнению с допандемийными временами. А переход на удалённую работу способствовал появлению новых возможностей для бизнеса: так, в России существенно вырос спрос на компактные принтеры для печати документов и спикерфоны для совещаний в условиях удалённой работы.

Вместе с тем автор статьи полагает, что восстановление российской экономики не означает исключительно радужных перспектив. Так, значительный рост инфляции влияет на настроения в деловых кругах: в последнее время значительно снизился индекс деловой активности в сфере услуг и производственной сфере, в связи с чем особое значение приобретает управление экономической, фискальной и монетарной политикой со стороны российского правительства и Центробанка.