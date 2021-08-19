Минэнерго: спрос на СПГ в мире будет расти в ближайшие 20 лет

Министерство энергетики России ожидает, что через 10–15 лет объём рынка сжиженного природного газа (СПГ) удвоится, а спрос на него будет расти минимум до 2040–2045 года. Об этом сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам замминистра, объём рынка СПГ не упал даже в пандемию, а в ближайшие 10–15 лет он может достичь 750–800 млн тонн в год. Нынешняя мощность действующих проектов в России составляет около 28 млн тонн.

Ожидаем, что до 2040–2045 годов объёмы и спрос на СПГ будут продолжать расти. Сейчас находимся на уровне 360–370 млн тонн в год, — сказал Сорокин.