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В ЦБ заявили о замедлении роста цен на продукты

News.ru
1 час назад

В прошлом месяце на большей территории России замедлился рост цен на продукты. Об этом свидетельствуют материалы исследования Центробанка РФ (ЦБ РФ).

В ЦБ заявили о замедлении роста цен на продукты
Фото: News.ruNews.ru

Отмечается, что на подобную тенденцию повлияло снижение цен на овощи и фрукты, которое было обусловлено увеличению производства тепличных помидоров и огурцов. Кроме того, на ситуацию также повлиял импорт в страну фруктов.

Одновременно с этим эксперты зафиксировали рост цен на непродовольственные товары. Сильнее всего тенденция отразилась на строительных материалах, мебели и легковых автомобилях, что, в свою очередь, было обусловлено растущим спросом.

Ранее специалисты из Росстата назвали популярный у россиян продукт, подешевевший за год больше всего. Им оказался лимон, который за год показал более ощутимую отрицательную динамику, чем все остальные товары питания.

Так, весной 2020-го наценка на эти цитрусовые доходила до 500%. С января же по июнь текущего года средняя цена за один килограмм лимонов в рознице упала на 30% - со 189 рублей до 131 рубля.

Экономика,Центральный банк России,Росстат,
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