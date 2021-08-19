В ЦБ заявили о замедлении роста цен на продукты

В прошлом месяце на большей территории России замедлился рост цен на продукты. Об этом свидетельствуют материалы исследования Центробанка РФ (ЦБ РФ).

Отмечается, что на подобную тенденцию повлияло снижение цен на овощи и фрукты, которое было обусловлено увеличению производства тепличных помидоров и огурцов. Кроме того, на ситуацию также повлиял импорт в страну фруктов.

Одновременно с этим эксперты зафиксировали рост цен на непродовольственные товары. Сильнее всего тенденция отразилась на строительных материалах, мебели и легковых автомобилях, что, в свою очередь, было обусловлено растущим спросом.

Ранее специалисты из Росстата назвали популярный у россиян продукт, подешевевший за год больше всего. Им оказался лимон, который за год показал более ощутимую отрицательную динамику, чем все остальные товары питания.