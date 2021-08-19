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Возвращению интереса России к американскому госдолгу нашли объяснение

Лера Букина
1 час назад

Россия снова занялась наращиванием вложений в госдолг США, сообщает «Прайм».

Возвращению интереса России к американскому госдолгу нашли объяснение
Фото: EPAEPA

В начале лета Россия стала больше вкладываться в государственные ценные бумаги США. Так, вложения увеличились на 200 млн долларов – с 3,805 млрд долларов в мае до 4,006 млрд в июне, свидетельствуют данные Министерства финансов Соединенных Штатов.

Рост вложений в американский госдолг не удивляет опрошенных экспертов.

«Это увеличение не играет никакой роли ни для США, ни для России. Скорее это стратегическое решение для диверсификации в период неопределенности на рынке», — заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Долг США не нужно воспринимать как нестандартное средство для размещения денег, указывает он. По словам эксперта, многие страны и фонды держат эти бумаги.

«Начиная с 2013 года до середины 2021 года Минфин РФ через структуры Банка России покупал казначейские облигации США, когда их ставки росли, а цены падали, и продавал их, когда цены росли, а ставки снижались», — отметил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Специалисты считают, что из-за проблем с американским госдолгом России следует найти альтернативу американской валюте для диверсификации активов. Речь идет об активах товарного рынка, валютах иных ведущих и крупных экономик с достаточно высокими темпами роста.

В начале августа в США истекло двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга. Соответственно, его предельное значение снова стало действовать, что может повлечь за собой дефолт.

Экономика,Александр Осин,Центральный банк России,Минфин,
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