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Международные резервы России выросли за неделю на $5,5 млрд

Секрет Фирмыиещё 1
22 минуты назад

Объём международных резервов России по состоянию на 13 августа 2021 года составил $593,8 млрд, что на $5,5 млрд (0,9%) меньше, чем неделей ранее. 6 августа международные резервы оценивались в $599,3 млрд. Падение спровоцировала покупка иностранной валюты в рамках бюджетного правила и отрицательная переоценка. Об этом сообщил Центробанк РФ.

Международные резервы РФ выросли на $5,5 млрд
Фото: ТАССТАСС

На начало августа в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $453,83 млрд, специальные права заимствования — $7,05 млрд, резервная позиция в Международном валютном фонде — $5,24 млрд, монетарное золото — $134,87 млрд.

Неделю назад регулятор отмечал незначительные изменения величины резервов: в период с 30 июля по 6 августа они сократились на 0,05% и составили $599,3 млрд. На 30 июля международные резервы страны составляли $599,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $300 млн.

Международные резервы включают в себя иностранную валюту, права заимствования и монетарное золото. Ими распоряжаются Центробанк и правительство России. Целевой уровень российского регулятора по международным резервам составляет $500 млрд.

За первую половину 2021 года резервы уменьшились на $4 млрд, хотя 28 мая был зафиксирован рекорд по их объёму — $605,9 млрд.

Экономика,Международный валютный фонд,Центральный банк России,Правительство РФ,
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