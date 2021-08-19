Международные резервы РФ выросли на $5,5 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 13 августа 2021 года составил $593,8 млрд, что на $5,5 млрд (0,9%) меньше, чем неделей ранее. 6 августа международные резервы оценивались в $599,3 млрд. Падение спровоцировала покупка иностранной валюты в рамках бюджетного правила и отрицательная переоценка. Об этом сообщил Центробанк РФ.

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На начало августа в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $453,83 млрд, специальные права заимствования — $7,05 млрд, резервная позиция в Международном валютном фонде — $5,24 млрд, монетарное золото — $134,87 млрд.

Неделю назад регулятор отмечал незначительные изменения величины резервов: в период с 30 июля по 6 августа они сократились на 0,05% и составили $599,3 млрд. На 30 июля международные резервы страны составляли $599,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $300 млн.

Международные резервы включают в себя иностранную валюту, права заимствования и монетарное золото. Ими распоряжаются Центробанк и правительство России. Целевой уровень российского регулятора по международным резервам составляет $500 млрд.