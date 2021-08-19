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Зеленский лишил Крым статуса свободной экономической зоны

Lenta.ruиещё 1
53 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, лишающий Крым статуса свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Зеленский лишил Крым статуса свободной экономической зоны
Фото: ReutersReuters

Украинский парламент на внеочередном заседании 1 июля принял пакет законов, которыми отменил закон о СЭЗ «Крым», а также связанные с ним изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

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Закон «О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году сроком на десять лет.

На территории СЭЗ «Крым» действовал особый правовой режим экономической деятельности физических и юридических лиц, в том числе особый порядок применения норм регуляторного, налогового и таможенного законодательства Украины, а также особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали произошедшее аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Экономика,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Верховная Рада,Госдума,ЕС,
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