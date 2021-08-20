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Украина выйдет из свободной экономической зоны с Крымом

Ura.Ru
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский отменил на Украине свободную экономическую зону с Крымом. Соответствующий указ вступит в силу через три месяца.

Украина выйдет из свободной экономической зоны с Крымом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Верховная Рада постановляет признать утратившим силу Закон Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования», — сообщается в документе, опубликованном на сайте официальной газеты Верховной Рады «Голос Украины».

В России появится новая особая экономическая зона

Свободная экономическая зона с Крымом действовала с 2014 года. На этой территории Киев не взимал с граждан Украины общегосударственные налоги и сборы на обязательное пенсионное страхование.

Согласно новому закону, граждане Украины смогут беспрепятственно въезжать и выезжать на полуостров через КПП с пограничным контролем. При этом лица, которые проживают в Крыму, более не признаются украинскими резидентами. Также закон запрещает перевод средств между полуостровом и Украиной.

Ранее в МИД РФ призвали Украину не посягать на территориальную целостность России. В ведомстве сообщили, что вернули без рассмотрения ноту протеста Киева из-за визита главы МИД Сергея Лаврова в Крым, передает RT.

Экономика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Верховная Рада,МИД,
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