Украина выйдет из свободной экономической зоны с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский отменил на Украине свободную экономическую зону с Крымом. Соответствующий указ вступит в силу через три месяца.

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«Верховная Рада постановляет признать утратившим силу Закон Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня, следующего за днем его опубликования», — сообщается в документе, опубликованном на сайте официальной газеты Верховной Рады «Голос Украины».

Свободная экономическая зона с Крымом действовала с 2014 года. На этой территории Киев не взимал с граждан Украины общегосударственные налоги и сборы на обязательное пенсионное страхование.

Согласно новому закону, граждане Украины смогут беспрепятственно въезжать и выезжать на полуостров через КПП с пограничным контролем. При этом лица, которые проживают в Крыму, более не признаются украинскими резидентами. Также закон запрещает перевод средств между полуостровом и Украиной.