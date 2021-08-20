Зеленский высказался о соглашении между США и ФРГ по «СП – 2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности США и Германии по трубопроводу «Северный поток – 2» и намерен обсудить это на встрече с американским лидером Джо Байденом.

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«Конечно, я совсем не рад этой договоренности. Вопрос «Северного потока – 2» стоит в приоритете на повестке дня моей встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне», – сказал он в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости».

По его словам, между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдет время, и Украина намерена использовать его для защиты собственных интересов. При этом Зеленский отметил, что запуск трубопровода все равно стоит под вопросом, шансы – 30-40%.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа.