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Зеленский высказался о соглашении между США и ФРГ по «Северному потоку – 2»

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не рад договоренности США и Германии по трубопроводу «Северный поток – 2» и намерен обсудить это на встрече с американским лидером Джо Байденом.

Зеленский высказался о соглашении между США и ФРГ по «СП – 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно, я совсем не рад этой договоренности. Вопрос «Северного потока – 2» стоит в приоритете на повестке дня моей встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне», – сказал он в интервью медиагруппе Funke, передает РИА «Новости».

По его словам, между завершением строительства и вводом проекта в эксплуатацию пройдет время, и Украина намерена использовать его для защиты собственных интересов. При этом Зеленский отметил, что запуск трубопровода все равно стоит под вопросом, шансы – 30-40%.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина не останется без газа.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

Экономика,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,РИА Новости,
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