Путин попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель во время визита в Киев повлиять на украинские власти для выполнения ими всех обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.
«Складывается впечатление, что киевские власти отказались от мирного решения конфликта в Донбассе», - отметил Путин.
Он признал, что ситуацию на юго-востоке Украины до сих пор не удается разрешить и выразил надежду, что удастся продолжить диалог по урегулированию с новым руководством Германии.
Ангела Меркель посетит Киев 22 августа.