Путин попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель во время визита в Киев повлиять на украинские власти для выполнения ими всех обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.