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Путин попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу

Вероника Полынина
28 минут назад

Президент России Владимир Путин попросил канцлера Германии Ангелу Меркель во время визита в Киев повлиять на украинские власти для выполнения ими всех обязательств по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Путин попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Складывается впечатление, что киевские власти отказались от мирного решения конфликта в Донбассе», - отметил Путин.

Он признал, что ситуацию на юго-востоке Украины до сих пор не удается разрешить и выразил надежду, что удастся продолжить диалог по урегулированию с новым руководством Германии.

Ангела Меркель посетит Киев 22 августа.

Экономика,Ангела Меркель,Владимир Путин,
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