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Россия расширила санкции в отношении украинских чиновников

Вечерняя Москваиещё 11
1 час назад

Российские власти внесли в санкционные списки министра иностранных дел и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Россия расширила санкции в отношении украинских чиновников
Фото: mfa.gov.uamfa.gov.ua

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширенный перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В их числе теперь находятся глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и секретарь СНБО Алексей Данилов.

В целом в обновленном перечне значатся 922 фамилии. До расширения в списке насчитывалось 849 позиций.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

20 августа стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении нескольких россиян и СМИ РФ. Как уточнил секретарь СНБО Алексей Данилов, решение ведомства должен ввести своим указом президент Украины Владимир Зеленский. Данилов отметил, что санкционный перечень «довольно длинный». С документом можно будет ознакомиться после выхода указа Зеленского.

Экономика,Дмитрий Кулеба,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Михаил Мишустин,МИД,
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