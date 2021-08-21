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У России появится свой офшор

Ura.Ru
1 час назад

В России, на Курильских островах, появится свободная налоговая зона. Она будет напоминать офшор.

У России появится свой офшор
Фото: ТАССТАСС

«Это практически офшор. То есть, налогов на Курилах почти не останется У тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов», — заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Юрий Трутнев, добавив, что в упомянутой зоне в течение 10 лет не будет налоговых проверок.

По словам Трутнева, детали сейчас обсуждаются. Он добавил, что правительство РФ собирается активизировать освоение Курил в ближайшие пять лет.

Экономика,Юрий Трутнев,Правительство РФ,РБК,
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