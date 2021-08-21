У России появится свой офшор

«Это практически офшор. То есть, налогов на Курилах почти не останется У тех предприятий, людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов», — заявил в интервью телеканалу РБК вице-премьер Юрий Трутнев, добавив, что в упомянутой зоне в течение 10 лет не будет налоговых проверок.