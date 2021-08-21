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В правительстве РФ хотят ввести новый налоговый вычет

Ura.Ru
1 час назад

В России нужно ввести налоговый вычет за аренду жилья. С таким предложением выступил Минстрой РФ, который разработал поправки в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

«[Для развития арендного рынка планируется] предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей, субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям. [Также необходимо] снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности», — говорится в проекте поправок, опубликованном на портале нормативных актов.

Также в Минстрое предложили выдавать гражданам индивидуальные сертификаты на аренду. К 2030 году планируется построить пять миллионов квадратных метров арендного жилья.

В этом же проекте поправок сообщалось, что через девять лет в России должны пропасть очереди на льготное жилье. На это правительству понадобится примерно 1,5 триллиона рублей.

Экономика,Видео,Минстрой,Правительство РФ,
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