В России нужно ввести налоговый вычет за аренду жилья. С таким предложением выступил Минстрой РФ, который разработал поправки в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

«[Для развития арендного рынка планируется] предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей, субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям. [Также необходимо] снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности», — говорится в проекте поправок, опубликованном на портале нормативных актов.

Также в Минстрое предложили выдавать гражданам индивидуальные сертификаты на аренду. К 2030 году планируется построить пять миллионов квадратных метров арендного жилья.