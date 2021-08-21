Полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что на Курильских островах планируется создать свободную налоговую зону.

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется. У тех людей, которые будут осуществлять инвестиционную, коммерческую деятельность на островах, не возникнет самого обязательства платежей налогов», — сказал он в интервью РБК.

Свободный налоговый режим предполагает, что организациям на Курилах не придется платить налог на прибыль, имущество, НДС, земельный и транспортный налоги. Также предлагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%. Срок реализации — пять лет.

Некоторые эксперты считают, что у развития Курил есть в первую очередь политическое объяснение — показать российской и зарубежной общественности, как удачно Россия справляется с поддержкой островов. Однако в регион уже не первый раз вливают деньги, поэтому вряд ли нынешнее предложение можно считать уникальными, говорит советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов.

— Вряд ли решение о создании зоны льготного налогообложения на Курилах способно повлиять на международные отношения с такой страной, как Япония. Наивно считать, что создание такой зоны способно как-то изменить российско-японские отношения в принципе. Но если отбросить любые косвенно связанные с символикой, с суверенитетом обстоятельства, то хозяйственное значение этих островов совершенно несущественное.

— Насколько создание офшора будет эффективным для региона?

— Для региона, может быть, эффект и будет. Обратимся к опыту ранее существовавших особых экономических зон. У меня одна знакомая довольно долго работала в Элисте, потому что в Калмыкии довольно долго была особая экономическая зона с льготным режимом. Многие компании пооткрывали там филиалы, состоящие из двух человек — гендиректор и бухгалтер, и часть своей реальной деятельности осуществляли через эти филиалы просто для цели оптимизации налогообложения. Соответственно, в административном центре, где такой льготный режим, многие жители получили достаточно высокооплачиваемую работу. Поэтому как раз для конкретного населенного пункта, для людей, которые там проживают, наличие особой экономической зоны — это довольно большое благо. Но другой вопрос, что в другой части России налоговые поступления в бюджет снизятся, и это рано или поздно вызовет достаточно негативную реакцию того же Минфина и Федеральной налоговой службы. Поэтому в какие-то долгосрочные перспективы этой инициативы верится достаточно слабо.

Тем не менее о создании особых условий для сотрудничества с Японией власти высказывались не раз. Так, в день открытия Олимпиады в Токио президент России Владимир Путин назвал предстоящие возможности для инвестиций в регион с точки зрения азиатских партнеров «беспрецедентными».

Впрочем, с введением свободного налогового режима острова не станут сильно привлекательными для иностранных инвесторов. Для этого надо сперва построить необходимую инфраструктуру в регионе, а это и большие траты, и долгая окупаемость. Комментирует заведующий кафедрой востоковедения Дмитрий Стрельцов.

Дмитрий Стрельцов заведующий кафедрой востоковедения «Я не думаю, что проекты на Курилах сулят какую-то существенную выгоду и привлекают инвесторов на эти острова. Даже с учетом того, что там имеются богатые морские ресурсы, морепродукты, ископаемые, редкоземельные металлы, но тем не менее это все требует огромных инвестиций. Говорилось еще о туризме, но тоже это требует огромных инвестиций в инфраструктуру. Поэтому быстрых прибылей это все не сулит. Да, могут быть точечные проекты, но, что это будет какой-то Меккой для иностранных инвесторов, я бы не стал говорить».

Постоянно люди живут только на четырех из более чем 30 Курильских островов — Парамушире, Итурупе, Кунашире и Шикотане. Большая часть местных жителей занята в рыбном бизнесе. Эксперты отмечают, что именно рыбопереработка остается наиболее привлекательной для инвестиций. Так, в рамках программы территориального опережающего развития «Курилы» в Шикотане появился крупнейший в России рыбоперерабатывающий комплекс «Крабозаводск».

Вот что рассказывает местная жительница Лидия о том, как еще регион развивался в последние годы:

«Я только за, чтобы Курилы развивались — Сахалин, Курилы, потому что за последнее время очень многое сделано для Курил, для самого города. В Курильске дороги сделали, и школы, и заводы построили рыбоперерабатывающие, аналогов которым нет. Единственное что — очень все дорого, продукты очень дорогие, вещи дорогие, потому что большие транспортные накрутки. Уезжают оттуда люди, не хотят там жить, потому что все-таки это дальность».

Кроме удаленности, тормозят развитие региона и сложные погодные условия. По этой причине главным локомотивом изменений, по прогнозам экспертов, должна выступить госкомпания, которая сможет компенсировать все трудности за счет большого бюджета.