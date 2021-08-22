В Госдуме нашли способ защитить доходы россиян от падения

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил законодательно закрепить механизм компенсации финансовых потерь гражданам из-за несправедливой индексации. Об этом сообщает URA.RU.

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«Индексацию надо проводить, предусматривая уровень инфляции адекватный, а не тот, который прогнозируется. Должен быть механизм компенсации социальных выплат. Он должен быть законодательно прописан, чтобы это автоматом проводилось, а не требовалось принимать решение президенту», — считает Аксаков.

Он пояснил, что выплаты, которые упоминал президент Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России», нужны для компенсации потерь, понесенных населением из-за повышенной инфляции.

Депутат отметил, что падение доходов граждан вызвано разницей между ростом проиндексированных пенсий и реальными темпами инфляции. В связи с этим, считает депутат, у людей растет разочарование.

Напомним, что на встрече с представителями «Единой России» 22 августа Путин предложил создать в стране систему поддержки семей с детьми на все время их обучения в школе.