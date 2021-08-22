В Госдуме нашли способ защитить доходы россиян от падения

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил законодательно закрепить механизм компенсации финансовых потерь гражданам из-за несправедливой индексации. Об этом сообщает URA.RU.
«Индексацию надо проводить, предусматривая уровень инфляции адекватный, а не тот, который прогнозируется. Должен быть механизм компенсации социальных выплат. Он должен быть законодательно прописан, чтобы это автоматом проводилось, а не требовалось принимать решение президенту», — считает Аксаков.
Он пояснил, что выплаты, которые упоминал президент Владимир Путин на встрече с представителями «Единой России», нужны для компенсации потерь, понесенных населением из-за повышенной инфляции.
Депутат отметил, что падение доходов граждан вызвано разницей между ростом проиндексированных пенсий и реальными темпами инфляции. В связи с этим, считает депутат, у людей растет разочарование.
Напомним, что на встрече с представителями «Единой России» 22 августа Путин предложил создать в стране систему поддержки семей с детьми на все время их обучения в школе.
Кроме того, президент предложил произвести разовую выплату каждому российскому пенсионеру в размере 10 000 рублей. Также он высказался за единовременное перечисление всем военнослужащим страны в среднем по 15 000 рублей. При этом Путин считает необходимым сделать так, чтобы банки не имели возможности автоматически списывать подобные выплаты от государства в счет регулярных платежей граждан.