В МИД оценили угрозу отключения РФ от SWIFT

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно...мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», - пояснил Биричевский.