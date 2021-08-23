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МИД оценил угрозу отключения России от SWIFT

Лера Букина
1 час назад

Задачи по созданию альтернативной SWIFT системы в сжатые сроки у России нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

В МИД оценили угрозу отключения РФ от SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он ранее сообщил о начале работы в данном направлении.

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», - подчеркнул дипломат.

Биричевский указал на отсутствие приблизительной даты завершения работы, а также целевого ориентира.

«Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», - отметил он.

SWIFT является международной частной организацией, у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее России, указывал Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Постпред России при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, отмечал, что не видит угроз в заявлениях властей Запада по данному вопросу. По его словам, при реализации такого сценария катастрофы не случится. В России создали свою систему передачи финансовых сообщений.

Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия - самодостаточная страна, которая в случае необходимости найдет аналоги SWIFT и другим системам.

Экономика,Жозеп Боррель,Владимир Чижов,Дмитрий Песков,МИД,ЕС,РИА Новости,
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