В МИД оценили угрозу отключения РФ от SWIFT

Задачи по созданию альтернативной SWIFT системы в сжатые сроки у России нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно», - подчеркнул дипломат.

«Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится», - отметил он.

SWIFT является международной частной организацией, у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее России, указывал Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Постпред России при ЕС Владимир Чижов, в свою очередь, отмечал, что не видит угроз в заявлениях властей Запада по данному вопросу. По его словам, при реализации такого сценария катастрофы не случится. В России создали свою систему передачи финансовых сообщений.