Амбициозная идея: в Кремле поддержали создание новых городов в Сибири

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что до 2030 года при приемлемых вложениях можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест, а также новые города и современную промышленность. В частности Шойгу предложил создать в Сибири несколько новых мегаполисов с населением до миллиона человек, которые должны стать научно-промышленными центрами и базой для развития высоких технологий в стране. Первый из них появится в Минусинской котловине — местности на границе Хакасии и Красноярского края. Появление города должно происходить в рамках развития Сибири как связующего звена между европейской частью России и Дальним Востоком, а также Китаем и странами азиатско-тихоокеанского региона.