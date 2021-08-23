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В Кремле назвали амбициозной идею создания новых городов в Сибири

Газета.Ru
42 минуты назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин полностью поддерживает создание новых городов, а возрождение пустеющих — постоянный процесс.

Амбициозная идея: в Кремле поддержали создание новых городов в Сибири
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь Путин прямо сказал, что такая инициатива Шойгу ему импонирует, заявил о своей поддержке. Задумка амбициозная крупная», — подчеркнул Песков.

Шойгу предложил построить в Сибири пять городов-миллионников

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что до 2030 года при приемлемых вложениях можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест, а также новые города и современную промышленность. В частности Шойгу предложил создать в Сибири несколько новых мегаполисов с населением до миллиона человек, которые должны стать научно-промышленными центрами и базой для развития высоких технологий в стране. Первый из них появится в Минусинской котловине — местности на границе Хакасии и Красноярского края. Появление города должно происходить в рамках развития Сибири как связующего звена между европейской частью России и Дальним Востоком, а также Китаем и странами азиатско-тихоокеанского региона.

Экономика,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Министерство обороны,
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