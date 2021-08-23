Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) 18 млрд долларов в рамках антикризисного распределения средств фонда. В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран участниц МВФ на 456 млрд SDR, что эквивалентно 650 млрд долларов. Совет управляющих МВФ одобрил его в начале августа.
«Это историческое решение — самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики. Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Ранее МВФ пересмотрел свои прогнозы восстановления мировой экономики. Также в организации заявили, что «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) не получит доступ к ресурсам фонда, пишет RT.