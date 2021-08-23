Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россия получила миллиарды долларов от МВФ

Ura.Ru
1 час назад

Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) 18 млрд долларов в рамках антикризисного распределения средств фонда. В силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран участниц МВФ на 456 млрд SDR, что эквивалентно 650 млрд долларов. Совет управляющих МВФ одобрил его в начале августа.

«Это историческое решение — самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики. Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Ранее МВФ пересмотрел свои прогнозы восстановления мировой экономики. Также в организации заявили, что «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) не получит доступ к ресурсам фонда, пишет RT.

Экономика,Видео,Кристалина Георгиева,Талибан,Международный валютный фонд,
262
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители