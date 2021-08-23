Россия получила миллиарды долларов от МВФ

«Это историческое решение — самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики. Распределение СДР послужит на благо всех государств-членов, и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.