Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Путин заявил о необходимости мощного флота для сильной и суверенной России

Lenta.ruиещё 2
36 минут назад

России для поддержания статуса сильного и суверенного государства необходим мощный и сбалансированный Военно-морской флот. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС в понедельник, 23 августа.

Путин заявил о необходимости мощного флота для сильной и суверенной России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сегодня он (флот — «Лента.ру») играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности», — отметил он.

Глава государства добавил, что Россия собирается и в дальнейшем укреплять свой военно-морской потенциал, вооружая флот новейшим вооружением и техникой, а также «проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах мирового океана».

По словам президента, столь масштабные задачи обусловлены геополитическим положением России и ее ролью в международной политике.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на открытии форума «Армия-2021» заявил о строительстве на российских верфях четырех подводных лодок, две из которых — атомные.

Экономика,Владимир Путин,Lenta.ru,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители