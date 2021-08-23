«SWIFT отключат, если Россия объявит войну Марсу»

«От SWIFT нас отключат разве что тогда, когда Россия объявит войну Марсу. Нужны весомые аргументы, но их нет. Плюс ко всему у нас есть аналоговая система, которая работает внутри страны. К сожалению, внешние контракты она не обслуживает. По итогу если нас отключат от внешней системы, банкам и обслуживающим компаниям придется связываться друг с другом напрямую, а это долгий и дорогой процесс. Обычным же людям при заграничных поездках придется использовать только наличные. Ну либо стоять в магазине два дня и ждать подтверждения платежа», — объяснил эксперт.