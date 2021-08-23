«SWIFT отключат, если Россия объявит войну Марсу»

SWIFT — это частная компания, которая действует только в интересах бизнеса. Она не станет отключать Россию из-за прихотей США или Евросоюза. Но, даже если это случится, страна останется участником мировой торговли, несмотря на ряд сложностей. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист Алексей Коренев.
Коренев напомнил, что SWIFT является частной компанией, не подчиняющейся Конгрессу США. Она также не обязана прислушиваться к чьему-то мнению.
«Кроме того, это ведь не система платежей, как многие думают, а только оповещение об их проведении, благодаря чему подтверждение проходит быстро, — объяснил экономист. — Например, когда вы находитесь за рубежом и расплачиваетесь карточкой российского банка, за счет чего так оперативно происходит транзакция? По системе SWIFT банк, обслуживающий магазин, связывается с банком российским и мгновенно подтверждает платеж. Это занимает буквально пару секунд».
Отключить эту систему, по мнению собеседника «Ленты.ру», практически невозможно, поскольку Россия остается полноценным и весомым участником мировой торговли, а любые попытки помешать ей заключать контракты приведут к серьезным проблемам. Хоть и не глобальным.
«Это закончится тем, что платежи будут идти дольше, что, соответственно, приведет к их подорожаниям. Но это совершенно невыгодно западным корпорациям, которые однозначно пролоббируют сохранение SWIFT в России. Несмотря на то что нас постоянно душат санкциями, геополитическая ситуация все же налаживается: нас перестали обвинять во всех смертных грехах, даже дали достроить «Северный поток-2», так что вряд ли кто-то теперь захочет создавать стране проблемы при оплате контрактов и поставок, — считает Коренев. — Никто не пойдет на политические ужимки, чтобы усложнить жизнь своим же компаниям».
Экономист подчеркнул: для отключения России от SWIFT необходимы крайне веские основания, — действия, которые вызовут возмущение во всем мире. Но страна ведет осторожную политику, поэтому причин для таких действий нет. Кроме того, у нас существует своя аналоговая система оповещений о внутренних платежах.
«От SWIFT нас отключат разве что тогда, когда Россия объявит войну Марсу. Нужны весомые аргументы, но их нет. Плюс ко всему у нас есть аналоговая система, которая работает внутри страны. К сожалению, внешние контракты она не обслуживает. По итогу если нас отключат от внешней системы, банкам и обслуживающим компаниям придется связываться друг с другом напрямую, а это долгий и дорогой процесс. Обычным же людям при заграничных поездках придется использовать только наличные. Ну либо стоять в магазине два дня и ждать подтверждения платежа», — объяснил эксперт.
Коренев заметил, что даже если вдруг Россию отключат, никакого краха экономики не произойдет, но платежи станут менее быстрыми и удобными. Он также добавил, что Запад уже давно перестал пугать страну такими перспективами, этим продолжают заниматься только отечественные политики.
«Наши политики постоянно чем-то пугают, но я бы их не слушал. Запад только один раз обсудил эти тему и сразу же забыл о ней навсегда, поняв, что история бесперспективная. Словом, весь шум и паника идут только из России», — подытожил экономист.