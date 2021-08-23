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Венгрия упрекнула Украину в дискриминации своих граждан

Елена Прошина
32 минуты назад

Президент Венгрии Янош Адер упрекнул Украину за ограничение прав венгров на территории страны, в том числе в вопросах изучения венгерского языка. Об этом пишет ТАСС.

Венгрия упрекнула Украину в дискриминации своих граждан
Фото: ReutersReuters

"Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям", - заявил Адер на саммите «Крымская платформа», который начался 23 августа в Киеве.

Он также призвал власти Украины обеспечить безопасность венгров на территории страны, чтобы они могли чувствовать себя «как дома».

Это не первая критика языковой политики Украины со стороны венгерских властей. Как пишет ТАСС, ранее Будапешт выступил с заявлением о предоставлении живущим на территории Украины венграм права использовать родной язык во всех сферах, включая государственное управление. В то же время украинский закон "Об образовании" предполагает, что преподавание в школах страны должно вестись на государственном языке.

В свою очередь, РИА Новости напомнило, что другой украинский закон разрешает работникам публичных сфер на территории страны обращаться к клиентам только на украинском языке. В случае нарушения работодатель заплатит штраф в гривнах, эквивалентный 300 долларам США.

Экономика,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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