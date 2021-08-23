В Германии пояснили, как Россия выиграет в борьбе за «Северный поток – 2»

Как сообщила Бигальке, Ангела Меркель во время своего последнего визита в Москву в качестве канцлера ФРГ имела конкретную задачу – убедить российского президента Владимира Путина продлить еще на 10 лет транзит газа через Украину после 2024 года, когда истечет действующий контракт. Это позволит смягчить негативные для экономики Украины последствия от строительства «Северного потока – 2». В свою очередь, Путин на совместной с Меркель пресс-конференции сообщил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину, но для этого необходимо знать, сколько газа будут закупать европейские партнеры.