В Германии пояснили, как Россия выиграет в борьбе за «Северный поток – 2»

Кремль выиграет борьбу за газопровод «Северный поток – 2» благодаря тактическому ходу, считает журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке, пишет РИА Новости.
Как сообщила Бигальке, Ангела Меркель во время своего последнего визита в Москву в качестве канцлера ФРГ имела конкретную задачу – убедить российского президента Владимира Путина продлить еще на 10 лет транзит газа через Украину после 2024 года, когда истечет действующий контракт. Это позволит смягчить негативные для экономики Украины последствия от строительства «Северного потока – 2». В свою очередь, Путин на совместной с Меркель пресс-конференции сообщил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину, но для этого необходимо знать, сколько газа будут закупать европейские партнеры.
"Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", — приводит Бигальке слова Путина.
Журналистка считает, что также заявление можно расшифровать следующим образом: ЕС должен покупать больше топлива у Москвы, если не хочет, чтобы пострадали экономические интересы Украины.
"Так или иначе, Газпром остается в выигрыше, а значит, в выигрыше остается и Кремль", — считает колумнист.
"Северный поток — 2" – газопровод из России в Германию. Его мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время газопровод практически достроен.