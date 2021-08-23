Эксперт рассказал, куда РФ направит $18 млрд от МВФ

Россия получила от Международного валютного фонда (МВФ) 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения средств фонда.

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Главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов отметил, что пандемия побудила МВФ вернуться к своей главной миссии – выравниванию экономического положения стран-участниц.

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«Пандемия побудила международную организацию раздавать деньги, а не аккумулировать, и это, пожалуй, как раз то, ради чего создавался МВФ — ради взаимопомощи стран-участниц, ради выравнивания экономического положения стран, порой очень отличающихся по степени развития своих экономик. МВФ должна, в теории, стремиться к некому единому экономическому пространству на планете, и она к этому идет, как может», - сказал Антонов «Рамблеру».

По словам эксперта, SDR по сути являются взносами стран-участниц в капитал МВФ в твердой валюте, которые пересчитываются в доли, а затем снова распределяются между участниками – чем короче цикл между взносом и распределением, тем меньше потерь за счет инфляции.

Антонов отметил, что SDR как правило пересчитываются в доллары и могут выступать как политический инструмент. При этом Россия, скорее всего, не будет стремиться перевести SDR в доллары.

«Российские золотовалютные резервы с запасом покрывают внешний долг, поэтому вряд ли страна будет искать способ перевести SDR в доллары, а отдаст их на откуп внешнеполитическому ведомству, которое будет пытаться обменять их на лояльность внешнеполитических партнеров», - считает аналитик.