Иран задолжал России $500 млн

Иран не может выплатить России 500 млн долларов долга за работы по строительству атомной электростанции «Бушер-2» из-за санкций США. Об этом сообщил РИА «Новости» посол России в Иране Леван Джагарян.
Он отметил, что вопрос с иранской задолженностью до сих пор не улажен.
«Основная причина, как нам объясняют, в том, что в результате незаконных односторонних санкций США Тегеран не может получить доступ к своим средствам, находящимся на счетах в иностранных банках, прежде всего, в Южной Корее и Японии», - пояснил дипломат.
При этом, как отметил Джагарян, персонал АЭС «Бушер» продолжает работать в штатном режиме.
В июне вице-президент Ирана по атомной энергетике, руководитель Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи говорил, что Тегеран задолжал России 500 млн долларов за работы по созданию АЭС «Бушер-2». Кроме того, иранская сторона не заплатила РФ за топливо для «Бушер-1».
Сооружение энергоблоков АЭС «Бушер» является крупнейшим российско-иранским проектом. Первый энергоблок АЭС подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В 2014 году Россия и Иран подписали соглашение о постройке двух новых энергоблоков суммарной мощностью 2,1 тысячи МВт. Стоимость проекта «Бушер-2» оценивается примерно в 10 млрд долларов. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году, третьего блока — в 2026 году.