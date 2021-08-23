Иран задолжал России $500 млн

Иран не может выплатить России 500 млн долларов долга за работы по строительству атомной электростанции «Бушер-2» из-за санкций США. Об этом сообщил РИА «Новости» посол России в Иране Леван Джагарян.

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Он отметил, что вопрос с иранской задолженностью до сих пор не улажен.

«Основная причина, как нам объясняют, в том, что в результате незаконных односторонних санкций США Тегеран не может получить доступ к своим средствам, находящимся на счетах в иностранных банках, прежде всего, в Южной Корее и Японии», - пояснил дипломат.

При этом, как отметил Джагарян, персонал АЭС «Бушер» продолжает работать в штатном режиме.

В июне вице-президент Ирана по атомной энергетике, руководитель Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи говорил, что Тегеран задолжал России 500 млн долларов за работы по созданию АЭС «Бушер-2». Кроме того, иранская сторона не заплатила РФ за топливо для «Бушер-1».