Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Виноваты США: Иран не может выплатить России $500 млн долга

Вероника Полынина
52 минуты назад

Иран не может выплатить России 500 млн долларов долга за работы по строительству атомной электростанции «Бушер-2» из-за санкций США. Об этом сообщил РИА «Новости» посол России в Иране Леван Джагарян.

Иран задолжал России $500 млн
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что вопрос с иранской задолженностью до сих пор не улажен.

«Основная причина, как нам объясняют, в том, что в результате незаконных односторонних санкций США Тегеран не может получить доступ к своим средствам, находящимся на счетах в иностранных банках, прежде всего, в Южной Корее и Японии», - пояснил дипломат.

При этом, как отметил Джагарян, персонал АЭС «Бушер» продолжает работать в штатном режиме.

На АЭС «Бушер» в Иране произошло аварийное отключение электричества

В июне вице-президент Ирана по атомной энергетике, руководитель Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи говорил, что Тегеран задолжал России 500 млн долларов за работы по созданию АЭС «Бушер-2». Кроме того, иранская сторона не заплатила РФ за топливо для «Бушер-1».

Сооружение энергоблоков АЭС «Бушер» является крупнейшим российско-иранским проектом. Первый энергоблок АЭС подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В 2014 году Россия и Иран подписали соглашение о постройке двух новых энергоблоков суммарной мощностью 2,1 тысячи МВт. Стоимость проекта «Бушер-2» оценивается примерно в 10 млрд долларов. Строительство второго блока планируется завершить в 2024 году, третьего блока — в 2026 году.

Экономика,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители