Украина резко нарастила закупки угля в России

В первом полугодии 2021 года Украина нарастила импорт российского угля на 12,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,7 миллиона тонн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики государства. Страна в целом на фоне жаркой погоды и высоких цен на газ в Европе резко увеличила закупки энергетического угля за рубежом на 17 процентов относительно первого полугодия 2020-го, до 10,1 миллиона тонн, пишут «Ведомости».

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Российские поставщики заработали на росте продаж на Украину 587,8 миллиона долларов, что несколько больше, чем годом ранее (567,8 миллиона), хотя цены в Европе и находятся на максимальной за 13 лет отметке. Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком угля в страну — ее доля достигла 66,3 процента. Резко выросли поставки из Казахстана, более чем в три раза, до объема в 1,49 миллиона тонн, и Польши, также более чем в три раза, до более чем 300 тысяч тонн. Упали поставки из США — почти на треть, 27,6 процента, до объемов в 1,36 миллиона тонн.

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При этом российский уголь поставляется на Украину только по специальным разрешениям Минэкономразвития России. Какие компании вели поставки в страну в январе-июне, в министерстве не ответили. Сами предприятия также не прокомментировали ситуацию.

В Европе цены на уголь с конца апреля растут, что связано с восстановлением потребления энергии после пандемии и стагнацией добычи в Китае. Подорожание поддержала и сильная жара летом, а также дефицит газа в подземных хранилищах в Европе. Однако российские компании могли предоставить партнерам на Украине скидки, чтобы не терять рынок, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Он объяснил рост поставок зависимостью Украины от именно российского угля, подготовкой к отопительному сезону, а также сильным ростом цен на газ. Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF находится вокруг отметки в 500 долларов за тысячу кубометров.

Хазанов полагает, что рост закупок российского угля на Украине продолжится до конца года. Альтернативы у страны, по его словам, по сути нет, поскольку заменять импорт из России поставками из других государств невыгодно. Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин согласен, что на фоне удорожания газа и холодной зимы Украине приходится увеличивать закупки угля в России, поскольку он обходится значимо дешевле импорта из США или ЮАР.