"Мы не собираемся отказываться от этого маршрута — у нас контрактные обязательства до конца 2024 года. И мы должны качать по 40 млрд кубов. Если мы не качаем — мы должны оплачивать эти объемы. Это условие называется "качай или плати". И Владимир Путин на днях как раз сказал, что мы не будем нарушать эти обязательства, мы их исполним до конца. А после 2024 года никаких контрактных обязательств перед Украиной у нас нет. И там уже будет отдельно обсуждаться вопрос о том, сохранится ли транзит или нет. В зависимости от того, какие условия они предложат для дальнейшего транзита. На Украине, возможно, останется транзит в районе 10 миллиардов кубов. Плюс-минус пара миллиардов. Но если Украина сама откажется от транзита российского газа до истечения контракта — тогда да, мы теоретически имеем возможность прокачать и без Киева. Но добровольно отказываться, нарушая контрактные обязательства, мы не будем", — заявил Юшков.