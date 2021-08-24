Россия не собирается отказываться от транзита газа через территорию Украины до конца 2024 года, пока действует соответствующий контракт. После его истечения вопрос о сохранении транзита будет решаться отдельно. Об этом "Рамблеру" заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам эксперта, после 2024 года Россия может сохранить транзит газа через территорию Украины в объеме около 10 млрд кубометров в год.
"Мы не собираемся отказываться от этого маршрута — у нас контрактные обязательства до конца 2024 года. И мы должны качать по 40 млрд кубов. Если мы не качаем — мы должны оплачивать эти объемы. Это условие называется "качай или плати". И Владимир Путин на днях как раз сказал, что мы не будем нарушать эти обязательства, мы их исполним до конца. А после 2024 года никаких контрактных обязательств перед Украиной у нас нет. И там уже будет отдельно обсуждаться вопрос о том, сохранится ли транзит или нет. В зависимости от того, какие условия они предложат для дальнейшего транзита. На Украине, возможно, останется транзит в районе 10 миллиардов кубов. Плюс-минус пара миллиардов. Но если Украина сама откажется от транзита российского газа до истечения контракта — тогда да, мы теоретически имеем возможность прокачать и без Киева. Но добровольно отказываться, нарушая контрактные обязательства, мы не будем", — заявил Юшков.
Он также назвал маршруты, по которым российский газ может поставляться в Европу в обход Украины.
"Обход Украины - это "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", газопровод "Ямал — Европа", а также "Голубой поток" до Турции. Они призваны дать России возможность выбора маршрута доставки газа, потому что Украина, пока не запустили "Северный поток-2", остается безальтернативным транзитером российского газа", — рассказал эксперт.
Юшков отметил, что через "Северный поток-2" можно будет прокачивать около 55 миллиардов кубометров газа в год. Этот и другие газопроводы смогут справиться с необходимыми для Европы объемами поставок газа, не задействуя украинскую инфраструктуру.
Специалист добавил, что в отношении России не будут вводить санкции в том случае, если Москва и Киев не договорятся о транзите газа после 2024 года.
"Таких санкций не предусмотрено, вводить их не за что. В конце 2024 года наши контрактные обязательства заканчиваются. И поэтому мы ничего не нарушаем. Даже в договоренностях Германии с Соединенными Штатами нет такого пункта. Там написано, что Германия обязана ввести санкции против России — де-факто остановить "Северный поток-2" — по двум причинам: если будет прямая агрессия России против Украины, либо если Россия будет использовать энергию в качестве политического оружия. Ничего из этого Россия не делает. А за отсутствие контракта после 2024 года никакие санкции нигде не предусмотрены", — сказал эксперт.
Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что если Украина откажется от транзита российского газа, Россия обойдется и без нее, но пока об этом речи не идет.