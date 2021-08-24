Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности

В июне «РИА Рейтинг» назвал Туву, Ингушению и Кабардино-Балкарию регионами с наибольшей долей бедных жителей. Последние данные Росстата подтверждают эти цифры с точностью до процента. В Минтруде заявили, что главная проблема — якорная бедность, когда самые малообеспеченные семьи не могут дать своим детям образование, которое позволило бы им найти хорошую работу и поправить материальное положение.

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В Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии по итогам 2020 года зафиксирован наибольший уровень бедности населения. Об этом сообщил замдиректора департамента информационных технологий Минтруда Андрей Лебедев, ссылаясь на данные Росстата, передает ТАСС.

Уровень бедности высчитывается как доля населения с доходами ниже прожиточного минимума к общему числу граждан, проживающих в регионе.

В Туве таких жителей 34,1%. В Ингушетии, расположившейся на втором месте, их 30%. Третья позиция антирейтинга у Кабардино-Балкарии — там уровень бедности составляет 24,2%. Кроме того, относительно высокий уровень бедности Росстат зарегистрировал в Республике Алтай — более 23%.

Меньше всего доля бедного населения (от 5% до 10%) в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Калужской, Ленинградской, Нижегородской, Курской, Белгородской, Воронежской, Свердловской, Ярославской, Магаданской и Сахалинской областях, Татарстане, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономном округах.

Лебедев заявил, что наибольшей проблемой в борьбе с низкими доходами населения является так называемая якорная бедность. «Когда семья глубоко бедная находится глубоко в такой стадии, она не может вырваться, дети не могут получить соответствующее образование, все это замкнутый круг», — пояснил представитель Минтруда. Выходом из подобной ситуации, по мнению чиновника, является построение в регионе экономической политики, когда молодые специалисты могут максимально эффективно применять свои навыки при трудоустройстве. Второй необходимый фактор — социальный контракт.

Согласно данным Росстата на 6 августа, в стране насчитывалось 17,7 млн человек, живущих за чертой бедности — это 12,1% от населения. Этот показатель снижается с 2015 года, в 2019 году в стране проживали 18,1 млн бедных россиян. Снижение их числа Росстат связывал в том числе с веерными социальными выплатами, которые власти устанавливали в период пандемии коронавирусной инфекции. Средний прожиточный минимум в России сейчас составляет 11,6 тыс. руб. (12,7 тыс. для трудоспособных граждан, 11,3 тыс. для детей, 10 тыс. для пенсионеров).

Данные Росстата, озвученные Лебедевым 24 августа, практически полностью повторяют результаты июньского исследования «РИА Рейтинг». В нем также самый высокий уровень бедности фиксировался в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, процентные показатели отличались на десятые доли.

В десятку субъектов с наибольшей долей бедного населения также входили Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Забайкалье, Чечня и Марий Эл.