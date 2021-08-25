Банк России намерен реформировать платежный рынок

Центробанк даст возможность любой нефинансовой компании заниматься платежами россиян. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные доклада регулятора.
Сейчас в России проводить платежи и переводы могут банки или небанковские кредитные организации, например «Золотая корона» или Western Union. Никакая другая финансовая и тем более нефинансовая организация не может заниматься этим бизнесом.
Реформа сократит издержки компаний на эквайринг и, соответственно, приведет к некоторым потерям для банков, говорит младший директор «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.
— До этого все платежи приходили через банки-эмитенты, которые выпускают пластиковые карты, то есть процесс шел с участием банка-посредника. А так эти организации — страховщики, розничные предприятия — смогут сами сформировать какое-то платежное поручение на перечисление денежных средств в счет плательщика. Они не будут тратиться на издержки на эквайринг, комиссии банку за платежные операции. Они смогут оптимизировать свои бизнес-процессы, им не придется оплачивать комиссии за платежные операции банка, это им будет удобнее.
— Издержки снизятся, соответственно, продукция будет дешевле?
— В целом да. Например, в торговых предприятиях, которые учитывают эквайринг в себестоимости товаров, стоимость товара чуть-чуть, грубо говоря, на эту комиссию может упасть.
— Безопасно, что платежами россиян будет заниматься любая нефинансовая компания?
— Этот процесс, конечно, требует регулирования со стороны Банка России, чтобы информация не утекала. Соответственно, эти компании должны обладать какими-то инструментами для того, чтобы обеспечить полную безопасность всех платежей и персональных данных покупателей.
— Как вы оцениваете реформу?
— Я думаю, больше плюсов, это будет способствовать развитию, конкуренции и в целом рыночной экономике. Обычные компании получают больше функционала. Конечно, банки немножко от этого потеряют, но это будет некритично. Какую-то долю прибыли эти организации смогут у банков отжать.
Как сообщили в ЦБ, к предоставлению платежных услуг уже проявили интерес микрофинансовые компании, брокеры, интернет-поисковики, розничные магазины и супермаркеты. Комментирует основатель сети магазинов Dress Factory Анастасия Базарова:
— Безусловно, данная реформа очень бы приветствовалась мной как предпринимателем, потому что в последние годы мы видим огромное доверие клиентов к картам. Огромный процент мы выплачиваем банкам, с которыми мы сотрудничаем. Эти суммы иногда превышают какие-то адекватные мерки. Для малого бизнеса 1-3% от общего оборота на эквайринге — это очень много. И даже если затронем средний бизнес, я тоже считаю, что это в какой-то степени несет очень большие, очень глубокие финансовые издержки. Сейчас данный проект мне кажется очень сырым, хотелось бы узнать больше более компетентной информации.
— На потребителе это тоже скажется?
— К сожалению, наверное, учитывая экономическую ситуацию, мы даже не закладываем данный процентаж в стоимость продукта. Поэтому в данном случае только мы несем эти финансовые издержки. Если эта реформа пойдет нам на пользу, мы сможем экономить, мы сможем платить больше налогов путем расширения собственного бизнеса.
Точные сроки проведения реформы пока не известны. Сначала планируется обсудить эту идею с рынком.