Банк России намерен реформировать платежный рынок

Центробанк даст возможность любой нефинансовой компании заниматься платежами россиян. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные доклада регулятора.

Сейчас в России проводить платежи и переводы могут банки или небанковские кредитные организации, например «Золотая корона» или Western Union. Никакая другая финансовая и тем более нефинансовая организация не может заниматься этим бизнесом.

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Реформа сократит издержки компаний на эквайринг и, соответственно, приведет к некоторым потерям для банков, говорит младший директор «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.

— До этого все платежи приходили через банки-эмитенты, которые выпускают пластиковые карты, то есть процесс шел с участием банка-посредника. А так эти организации — страховщики, розничные предприятия — смогут сами сформировать какое-то платежное поручение на перечисление денежных средств в счет плательщика. Они не будут тратиться на издержки на эквайринг, комиссии банку за платежные операции. Они смогут оптимизировать свои бизнес-процессы, им не придется оплачивать комиссии за платежные операции банка, это им будет удобнее.

— Издержки снизятся, соответственно, продукция будет дешевле?

— В целом да. Например, в торговых предприятиях, которые учитывают эквайринг в себестоимости товаров, стоимость товара чуть-чуть, грубо говоря, на эту комиссию может упасть.

— Безопасно, что платежами россиян будет заниматься любая нефинансовая компания?

— Этот процесс, конечно, требует регулирования со стороны Банка России, чтобы информация не утекала. Соответственно, эти компании должны обладать какими-то инструментами для того, чтобы обеспечить полную безопасность всех платежей и персональных данных покупателей.

— Как вы оцениваете реформу?

— Я думаю, больше плюсов, это будет способствовать развитию, конкуренции и в целом рыночной экономике. Обычные компании получают больше функционала. Конечно, банки немножко от этого потеряют, но это будет некритично. Какую-то долю прибыли эти организации смогут у банков отжать.

Как сообщили в ЦБ, к предоставлению платежных услуг уже проявили интерес микрофинансовые компании, брокеры, интернет-поисковики, розничные магазины и супермаркеты. Комментирует основатель сети магазинов Dress Factory Анастасия Базарова:

— Безусловно, данная реформа очень бы приветствовалась мной как предпринимателем, потому что в последние годы мы видим огромное доверие клиентов к картам. Огромный процент мы выплачиваем банкам, с которыми мы сотрудничаем. Эти суммы иногда превышают какие-то адекватные мерки. Для малого бизнеса 1-3% от общего оборота на эквайринге — это очень много. И даже если затронем средний бизнес, я тоже считаю, что это в какой-то степени несет очень большие, очень глубокие финансовые издержки. Сейчас данный проект мне кажется очень сырым, хотелось бы узнать больше более компетентной информации.

— На потребителе это тоже скажется?

— К сожалению, наверное, учитывая экономическую ситуацию, мы даже не закладываем данный процентаж в стоимость продукта. Поэтому в данном случае только мы несем эти финансовые издержки. Если эта реформа пойдет нам на пользу, мы сможем экономить, мы сможем платить больше налогов путем расширения собственного бизнеса.