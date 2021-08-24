Философ Фурсов: "мировая закулиса" может устроить новый локдаун

«Мировая закулиса» может устроить очередной крупный глобальный локдаун, заявил известный российский философ Андрей Фурсов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».
Остановиться производство во всем мире может из-за новой волны пандемии или другого пока неизвестного нам фактора, указал он. Фурсов отметил, что запереть миллионы людей дома не представляется для элиты большой проблемой.
Скупка активов, которые «хозяева денег» не смогли приобрести ранее, – ключевая цель следующего локдауна, считает специалист. Доля прибыльных компаний и даже целых сфер преобладает, и представители верхушки «золотого миллиарда» об этом изначально знали, указывает Фурсов.
При объявлении нового локдауна миллионы людей во всем мире подвергнутся потрясениям и шоку, считает он.
Как заявлял ранее Фурсов, пандемия коронавируса оказалась неожиданным явлением не только для миллионов рядовых граждан, но и для представителей глобальной элиты. Он также рассказал, чем отличаются в таких условиях «простые смертные» от верхушки «золотого миллиарда». Так, по словам Фурсова, первые не имеют возможности что-либо изменить или обойти стороной негативные последствия, тогда как «мировая закулиса» извлекает из пандемии выгоду.