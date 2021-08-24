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«Потрясет и шокирует»: Фурсов о глобальном локдауне

Лера Букина
1 час назад

«Мировая закулиса» может устроить очередной крупный глобальный локдаун, заявил известный российский философ Андрей Фурсов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

Философ Фурсов: "мировая закулиса" может устроить новый локдаун
Фото: РамблерРамблер

Остановиться производство во всем мире может из-за новой волны пандемии или другого пока неизвестного нам фактора, указал он. Фурсов отметил, что запереть миллионы людей дома не представляется для элиты большой проблемой.

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Скупка активов, которые «хозяева денег» не смогли приобрести ранее, – ключевая цель следующего локдауна, считает специалист. Доля прибыльных компаний и даже целых сфер преобладает, и представители верхушки «золотого миллиарда» об этом изначально знали, указывает Фурсов.

При объявлении нового локдауна миллионы людей во всем мире подвергнутся потрясениям и шоку, считает он.

Как заявлял ранее Фурсов, пандемия коронавируса оказалась неожиданным явлением не только для миллионов рядовых граждан, но и для представителей глобальной элиты. Он также рассказал, чем отличаются в таких условиях «простые смертные» от верхушки «золотого миллиарда». Так, по словам Фурсова, первые не имеют возможности что-либо изменить или обойти стороной негативные последствия, тогда как «мировая закулиса» извлекает из пандемии выгоду.

Экономика,Андрей Фурсов,РИА "Дейта",
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