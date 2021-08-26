Миллиарды долларов резервы: В России нашли место для помощи от МВФ

Банк России направит в резервы миллиарды долларов, которые РФ получила от Международного валютного фонда (МВФ) после распределения $650 млрд между странами — участницами организации.

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В свою очередь, эксперты предполагали, что Россия могла бы отдать полученные деньги более бедным странам или направить их на поддержку Белоруссии. Транш от МВФ можно обменять на любую свободно конвертируемую валюту.

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В российском ЦБ сообщили «Интерфаксу», что 2 сентября регулятор раскроет обновлённые данные по международным резервам страны — в них учтут и деньги, полученные от МВФ.

Сумму укажут в долларовом эквиваленте по курсу на 23 августа 2021 года. По состоянию на 13 августа международные резервы РФ составляли $593,8 млрд.

23 августа «Секрет» рассказывал, что МВФ выделил 187 странам-участницам специальные права заимствования (SDR) на сумму $650 млрд. Так организация решила поддержать международную экономику. Размер помощи для каждой страны специалисты определили по формуле, учитывающей ВВП, показатели платёжного баланса и уровень международных резервов. Большую часть денег от МВФ получили США — 17,4% ($113 млрд), тогда как доля России составила 2,71% ($17,5 млрд).

Члены Международного валютного фонда могут обменять SDR на любую свободно конвертируемую валюту и потратить деньги на погашение собственных внешних и внутренних долгов или погасить расчётными единицами фонда задолженность перед организацией.

SDR применяются исключительно при межгосударственных расчётах, поэтому Россия могла либо воспользоваться ими сама, либо передать в помощь другим странам.

Финансовый аналитик Артём Звездин отмечал , что самый реалистичный вариант для РФ — добавление полученных SDR к международным резервам, в которых уже есть специальные права заимствования на сумму $7 млрд.

По словам эксперта, фактически Россия получила не деньги, а лишь возможность приобрести эти средства в будущем — причём не напрямую, а через определённые кредитные соглашения.