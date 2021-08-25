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Венгрия оценила возможное прекращение транзита газа через Украину

Lenta.ru
1 час назад

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил возможное прекращение транзита газа через Украину на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова передает ТАСС.

Венгрия выразила опасения остановки транзита газа через Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если можно поставлять газ через "Северный поток", то я не понимаю, почему нельзя поставлять через юго-восточное направление», — заявил Сийярто.

Он пояснил, что венгерская сторона рассматривает данный вопрос со стратегической точки зрения. По его словам, если транзита газа через Украину не будет, то это «нанесет ущерб» Венгрии.

Накануне в МИД России рассказали, что с октября этого года Венгрия сможет получать российский газ по южному направлению, то есть через газопровод «Турецкий поток». С 1 января 2021 года таким образом газ поставляется в Сербию, Венгрия должна стать следующим пунктом маршрута. Также поставки идут в Турцию, Болгарию, Грецию и Северную Македонию.

Президент России Владимир Путин призвал Будапешт присоединиться к проекту в октябре 2019 года. О продлении ветки до Венгрии стороны договорились в июне прошлого года. Мощность сербско-венгерского газопровода-интерконнектора составит шесть миллиардов кубометров в год.

Экономика,Петер Сийярто,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,ИТАР-ТАСС,
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