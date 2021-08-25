Возместить ущерб Крыму: эксперты об ответственности за экоцид

Возбуждение Следственным комитетом дела об экоциде (ст.358) является уникальным прецедентом, так как за последние годы не было ни одного дела по этой статье. Об этом "Рамблеру" рассказал Алексей Добрынин, управляющий партнёр санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper.
"Экоцид по действующему законодательству относится к преступлениям против мира и безопасности человечества. В целом по этой группе преступлений возбуждается минимум уголовных дел, а по статье об экоциде за последние годы вообще не было ни одного осуждённого", - заявил он.
Как отметил эксперт, такие преступления, как геноцид, экоцид, применение запрещённых средств ведения войны и т.д. криминализированы в известной степени в связи с исполнением международных обязательств и носят скорее профилактический характер.
"Если говорить о сложившейся практике, то в случаях причинения ущерба природе, животному и растительному миру обычно применяются нормы об экологических преступлениях", - рассказал юрист.
Экоцид же, по словам Добрынина, предполагает массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление ресурсов и другие действия, способные вызвать экологическую катастрофу.
"Для привлечения к уголовной ответственности нужно доказать наличие прямого умысла, то есть желание совершить действия, которые приведут к экологической катастрофе", - отметил он.
Возбуждение в России уголовного дела об экоциде "Рамблеру" прокомментировал один из авторов соответствующей инициативы руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
"Это то, что наша рабочая группа давным-давно предлагала. И первыми с инициативой по этому поводу в свое время выступали именно мы. Поэтому это очень отрадно, что нас послушали и все-таки такое дело было возбуждено. Я считаю, что оно, безусловно, имеет юридическую перспективу. Надо дождаться завершения расследования, передачи дела в суд. В рамках этого уголовного дела потерпевшие смогут предъявить гражданские иски о возмещении вреда", - сказал он.
Молохов также обратил внимание на то, что в случае вынесения обвинительного приговора появится возможность частично компенсировать ущерб, причиненный водной блокадой полуострова. При этом отвечать за произошедшее будут конкретные лица.
"Если будет вынесен обвинительный приговор и удовлетворены гражданские иски, соответственно, появится возможность хотя бы частично компенсировать тот ущерб, который был причинен в результате водной блокады Крыма пострадавшим хозяйствующим субъектам. Тому же самому Красноперекопскому рыбокомбинату, интересы которого я представлял в ЕСПЧ.
Здесь механизм прозрачный, он понятен. Есть активы у того же самого господина Сенченко (Андрей Сенченко - украинский политик и бизнесмен, экс-вице-премьер Автономной Республики Крым- прим. ред.), который считается одним из организаторов водной блокады Крыма, который этого не стесняется и фактически сделал такое самопризнание в прямом эфире. Поэтому если обвинение будет предъявлено ему - на его активы на территории России, в третьих странах может быть обращено взыскание в рамках компенсации ущерба пострадавшим.
Уголовное дело - это всегда дело в отношении конкретных лиц. Соответственно, если они будут признаны виновными, то именно на их имущество будет обращено взыскание. Конечно, это вряд ли компенсирует весь ущерб, это понятно. Но, тем не менее, это будет иметь очень сильное воспитательное значение", - добавил Молохов.
Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело об экоциде в связи с водной блокадой полуострова Крым со стороны Украины. Причиной для этого стало перекрытие Северо-Крымского канала, приведшее, как считают следователи, к сокращению популяции и полному исчезновению некоторых видов животных. Наказание по этой статье предполагает до 20 лет лишения свободы.