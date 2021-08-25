Возместить ущерб Крыму: эксперты об ответственности за экоцид

"Если будет вынесен обвинительный приговор и удовлетворены гражданские иски, соответственно, появится возможность хотя бы частично компенсировать тот ущерб, который был причинен в результате водной блокады Крыма пострадавшим хозяйствующим субъектам. Тому же самому Красноперекопскому рыбокомбинату, интересы которого я представлял в ЕСПЧ.



Здесь механизм прозрачный, он понятен. Есть активы у того же самого господина Сенченко (Андрей Сенченко - украинский политик и бизнесмен, экс-вице-премьер Автономной Республики Крым- прим. ред.), который считается одним из организаторов водной блокады Крыма, который этого не стесняется и фактически сделал такое самопризнание в прямом эфире. Поэтому если обвинение будет предъявлено ему - на его активы на территории России, в третьих странах может быть обращено взыскание в рамках компенсации ущерба пострадавшим.



Уголовное дело - это всегда дело в отношении конкретных лиц. Соответственно, если они будут признаны виновными, то именно на их имущество будет обращено взыскание. Конечно, это вряд ли компенсирует весь ущерб, это понятно. Но, тем не менее, это будет иметь очень сильное воспитательное значение", - добавил Молохов.